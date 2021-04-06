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В 2021 году изменился порядок сдачи ЕГЭ

В 2021 году изменился порядок сдачи ЕГЭ

Уфа | 06 апр 2021 | 10:54

В мэрии Уфы сообщили об изменении правил сдачи ЕГЭ в 2021 году.

Согласно предоставленной информации, теперь от экзамена освобождаются выпускники, которые не планируют поступать в вузы в этом году – для них достаточно сдачи контрольной по математике и русскому языку. Также с 2021 года отменен базовый уровень при сдаче экзамена по математике. Ученики могут ее сдать как предмет по выбору. 

Предварительные сроки проведения ЕГЭ, уточнили в администрации, назначены на период с 31 мая по 25 июня. Резервные сроки – с 28 июня по 2 июля. Для пропустивших сдачу по уважительной причине – с 12 по 17 июля.

В 2021 году итоговую аттестацию будут проходить более 16 тысяч человек, из них 10,4 тысячи – выпускники девятых классов, еще более 5,5 тысячи человек – 11-классники. 

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Источник: gorobzor.ru

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