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Минобразования Башкирии планирует закупить более 5 тысяч ноутбуков

Минобразования Башкирии планирует закупить более 5 тысяч ноутбуков

Уфа | 06 апр 2021 | 19:20

Министерство образования Башкирии планирует отобрать поставщика 5 тысяч 740 ноутбуков. Аукцион, который пройдет 27 апреля, объявлен Госкомитетом по конкурентной политике региона.

Начальная максимальная цена контрактов составляет 373,1 млн рублей – на одну единицу техники планируют потратить 65 тысяч рублей. Закупка будет профинансирована из бюджета Башкирии. Оборудование закажут в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».  

В контракте сказано, что 205 школ республики получат по 28 ноутбуков. Поставщик должен будет доставить товар в течение 45 дней с момента заключения договора.

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Источник: gorobzor.ru

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