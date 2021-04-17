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В Кармаскалинском районе в здании школы открыли детский сад

В Кармаскалинском районе в здании школы открыли детский сад

Кармаскалинский район | 17 апр 2021 | 09:39

В Кармаскалинском районе Республики Башкортостан в маленькой деревне Старошареево, где живут чуть больше 30 детишек в возрасте до 7 лет, заработал детсад. В школе Сахаевского СП провели серьезную работу по ремонту и переоборудованию части помещения под детсад.

Размер затрат составила порядка 3-х млн рублей. Тут открылась группа дошкольного образования численностью 20 детей в возрасте от полутора до семи лет.

К работе запланировано привлечь трёх преподавателей, которые будут заниматься с детьми, а ребят постарше - готовить к школе.


Ранее сообщалось о том, что Минобразования Башкирии планирует закупить более 5 тысяч ноутбуков. Аукцион, который пройдет 27 апреля, объявлен Госкомитетом по конкурентной политике региона.

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Источник: www.sobkor02.ru

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