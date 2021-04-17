В Кармаскалинском районе в здании школы открыли детский сад

В Кармаскалинском районе Республики Башкортостан в маленькой деревне Старошареево, где живут чуть больше 30 детишек в возрасте до 7 лет, заработал детсад. В школе Сахаевского СП провели серьезную работу по ремонту и переоборудованию части помещения под детсад.
Размер затрат составила порядка 3-х млн рублей. Тут открылась группа дошкольного образования численностью 20 детей в возрасте от полутора до семи лет.
К работе запланировано привлечь трёх преподавателей, которые будут заниматься с детьми, а ребят постарше - готовить к школе.
Ранее сообщалось о том, что Минобразования Башкирии планирует закупить более 5 тысяч ноутбуков. Аукцион, который пройдет 27 апреля, объявлен Госкомитетом по конкурентной политике региона.