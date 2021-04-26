Будут ли в Башкирии работать детские сады и школы в период майских каникул

| 26 апр 2021 | 19:03

Власти Башкирии рассказали, как будут работать детские сады и школы в период майских каникул. Выходные продлятся с 1 по 10 мая, так как ранее президент России Владимир Путин принял решение сделать дни с 4 по 7 мая праздничными.



Как только объявили о том, что россиян ждут длинные каникулы, родители, особенно маленьких детей, задались вопросом: «Что делать все эти дни тем, кто работает независимо от праздников?». По словам министра образования Башкирии Айбулата Хажина, такие родители смогут отвести своих детей в дежурные группы при детских садиках.







А вот школьники получили незапланированные каникулы. В эти дни республиканские образовательные учреждения работать не будут, заявил глава ведомства.



Ранее сообщалось, какие законы вступают в силу в мае 2021 года.





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