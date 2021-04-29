Стала известна дата проведения Последнего звонка в Башкирии в 2021 году

| 29 апр 2021 | 10:21

Последний звонок пройдет в Башкирии 22 мая. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.



Сообщается, что эта дата определена как единый день проведения Последнего звонка для школьников выпускных 9-х и 11-х классов.



Отмечается, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по региону разработали методические рекомендации по проведению этого праздника для недопущения распространения коронавируса.







Так, не рекомендуется проводить массовые мероприятия с участием различных классов и привлекать к проведению сторонних лиц из других организаций. Необходимо проводить термометрию для входящих в школу. Во время праздничных мероприятий рекомендуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Проводить мероприятия рекомендуется на открытом воздухе.



Ранее стало известно, будут ли в Башкирии работать детские сады и школы в период майских каникул.





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Фото: из архива newsbash.ru