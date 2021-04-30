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Студенты Башкирии сообщили о нарушении указа президента России о майских праздниках

Студенты Башкирии сообщили о нарушении указа президента России о майских праздниках

Уфа | 30 апр 2021 | 10:35

Сегодня, 30 апреля, на сайте электронной примерной правительства республики появилось обращение учащихся колледжа БашГУ. Студенты сообщили о нарушении указа президента России о майских праздниках.

Напомним, Владимир Путин прислушался к предложению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и объявил нерабочими днями с 1по 10 мая, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Но по словам обратившихся, руководство учебного учреждения объявило выходные дни с 3 по 8 мая учебными.

«Мы действительно не понимаем, почему это происходит. Многие из нас планировали уехать за город до конца праздников, что лишает возможности получать образование в данные дни, в связи с этой причиной. Пожалуйста, разберитесь», — попросили студенты.
Ранее стало известно о дате проведения Последнего звонка в Башкирии в 2021 году.

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Источник: gorobzor.ru

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