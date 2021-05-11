В Башкирии жители предложили сделать 14 мая 2021 года выходным днем для школьников

| 11 май 2021 | 18:03

По словам Назарова, в последние дни власти получили многочисленные обращения от местных жителей, чтобы дать школьникам выходной 14 мая. Это связано с тем, что на этой неделе всего три рабочих дня. Как пояснил Андрей Назаров, дети будут учиться всего два дня – 11 и 12 мая, а 13 мая снова уйдут отдыхать, так как в этот день в республике праздник Ураза-байрам. 14 мая им нужно выйти на занятия на один день, после чего они снова уйдут на два выходных дня.







Премьер-министр Башкирии пояснил, что многие смогут уехать из города, если 14 мая объявят выходным.

«Неожиданное предложение. Они не устали отдыхать?» – поинтересовался глава Башкирии Радий Хабиров.

«У меня позиции нет. Посмотрите, только опирайтесь на здравый смысл», – высказал свое мнение глава республики.

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