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В Башкирии жители предложили сделать 14 мая 2021 года выходным днем для школьников

В Башкирии жители предложили сделать 14 мая 2021 года выходным днем для школьников

| 11 май 2021 | 18:03

По словам Назарова, в последние дни власти получили многочисленные обращения от местных жителей, чтобы дать школьникам выходной 14 мая. Это связано с тем, что на этой неделе всего три рабочих дня. Как пояснил Андрей Назаров, дети будут учиться всего два дня – 11 и 12 мая, а 13 мая снова уйдут отдыхать, так как в этот день в республике праздник Ураза-байрам. 14 мая им нужно выйти на занятия на один день, после чего они снова уйдут на два выходных дня.

Премьер-министр Башкирии пояснил, что многие смогут уехать из города, если 14 мая объявят выходным.

«Неожиданное предложение. Они не устали отдыхать?» – поинтересовался глава Башкирии Радий Хабиров. 
При этом он поручил правительству проработать просьбу родителей и рассмотреть возможность объявления 14 мая выходным днем не только для школьников, но и для всех жителей Башкирии.

Врио министра образования не согласился с предложением премьера Назарова, пояснив, что учащиеся и так много пропустили из-за коронавируса.
«У меня позиции нет. Посмотрите, только опирайтесь на здравый смысл», – высказал свое мнение глава республики.

Ранее сообщалось о том, что из-за трагедии в Татарстане Хабиров поручил усилить контроль за школами Башкирии.

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Источник: sterlegrad.ru

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