В Башкирии 14 мая объявили выходным днем для школьников 1-8 и 10 классов
| 12 май 2021 | 15:47
Министерство образования и науки Башкирии рекомендовало сделать 14 мая выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, школьники отдохнут 4 дня – с 13 по 16 мая включительно.
Кроме того, уточняется, что 14 мая является выходным днем для учеников 1-8 и 10 классов. Выпускные – 9 и 11 классы – учатся по расписанию. В образовательных учреждениях планируют провести комплексное обследование школ на антитеррористическую защищенность.