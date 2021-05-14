В России задумываются об отмене ЕГЭ

14 май 2021 | 09:08

По словам председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Максима Зайцева, система Единого государственного экзамен (ЕГЭ) себя не оправдала.







Депутат считает, что в настоящее время учащиеся с начальных классов начинают готовиться к итоговому тестированию, но не считают нужным глубоко изучать предметы. Для них на первом месте ставятся баллы, а не знания.



В беседе с URA.RU Максим Зайцев подчеркнул, что абсолютно уверен в отмене ЕГЭ. Однако изменения будут не в 2021 году, процесс может занять много времени.

«Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди», — подчеркнул депутат.

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Кроме того, ранее стало известно о подготовке в Госдуме законопроекта об отмене обязательного ОГЭ после девятого класса. Данный экзамен будет актуален только для школьников, решивших поступить в колледжи и техникумы.