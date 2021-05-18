В школах Уфы усилили безопасность

18 май 2021 | 09:33

Мэрия ужесточила проход в уфимских школах. Об этом сегодня, 18 мая, на оперативном совещании в мэрии сообщила заместитель главы администрации Гуллярия Ялчикаева. По словам чиновницы, во всех 398 учебных заведениях Уфы установлены системы видеонаблюдения.







— Для исключения возможности бесконтрольного доступа в 390 образовательных организациях установлены электронные системы управления контроля доступа в помещения. Для ежедневного обеспечения безопасности образовательного процесса, в 114 школах установлены арочные металлодетекторы, а в 112 имеются ручные металлоискатели.



По словам Ялчикаевой, в детских садах на входных группах установлены электронные замки, некоторые из учреждений имеют магнитные замки и на калитках.

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— В 2020 году мы дооборудовали 109 образовательных организаций в Уфе: инженерными техническими средствами и системой охраны за счет республиканского и городского бюджета на сумму более 26 миллионов рублей, — рассказала чиновница.

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После ужесточений, говорит Гуллярия Ялчикаева, дети в безопасности на 98 процентов.