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В Уфе отменили праздник Последнего звонка-2021

В Уфе отменили праздник Последнего звонка-2021

18 май 2021 | 10:51

«Последний звонок» в 2021 году будет отменен в Уфе, сообщил заместитель начальника управления образования в уфимской администрации Вадим Арсланов.

По его словам 22 мая, в единый выпускной день, школам порекомендовали все мероприятия проводить на открытом воздухе. В то же время, официально массовых гуляний в городе не запланировано. Сергей Греков поручил в скверах, парках и других общественных пространствах обеспечить дежурство компетентных органов.

«Будет организовано дежурство сотрудников полиции, пожарной охраны, специалистов центра общественной безопасности (ЦОБ), привлечены медицинские работники. Все мероприятия пройдут в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора», – отметил Арсланов. 

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
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