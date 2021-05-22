Стало известно, что будет с дистанционным образованием в России
22 май 2021 | 15:50
В России не будут навсегда внедрять дистанционную систему обучения. От этого пострадает качество обучения. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Новое знание».
Премьер-министр отметил, что дистанционное образование делает обучение более доступным для жителей даже самых дальних регионов. Систему цифровой образовательной среды планируется внедрить в 75 регионах страны. Однако после улучшения эпидемиологической обстановки обучение вернется к прежнему режиму. И «об использовании дистанта как единственной формы обучения речь точно не идет», подчеркнул Мишустин.
Дистанционное обучение в РФ было введено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В начале 2021 года ученики и студенты вернулись в аудитории, передает телеканал 360. Позднее российские власти, в том числе президент России, неоднократно отмечали, что полного перехода на дистанционной формат не случится.