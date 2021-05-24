Экзамены в Башкирии: как они будут проводиться в 2021 году

24 май 2021 | 11:10

В 2021 году в государственной итоговой аттестации примут участие более 19 тысяч выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, а также студенты колледжей и десятиклассники. Как рассказал на оперативном совещании в правительстве глава Минобра Башкирии Айбулат Хажин, те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, сдадут государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку. В Башкирии таких школьников всего 1302.







Наиболее популярные предметы в этом учебном году – русский язык, профильная математика, обществознание, физика, биология, информатика и ИКТ. Экзамены проведут в 164 пунктах: из них 100 пунктов расположат в общеобразовательных организациях. Остальные места подготовлены для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для школьников, которые находятся в исправительных трудовых колониях.



Ученикам 9 классов в этом году для получения аттестата нужно сдать только два экзамена – по русскому языку и математике. Испытаний по выбору по другим предметам в этом году не предусмотрено. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут сдать только один обязательный предмет по своему желанию. Всего аттестацию в 9 классе пройдут более 41 тысячи человек, для них подготовят 308 пунктов проведения экзаменов: из них 101 пункт – на базе общеобразовательных организаций.



На государственных экзаменах в этом году будет 300 общественных онлайн-наблюдателей и 1489 общественных наблюдателей. Кроме того, в этом году участники ЕГЭ по информатике будут впервые сдавать его на компьютерах. Те, кто сдали экзамены, смогут ознакомиться с результатами на сайтах, срок хранения – 4 года после экзаменов. На ресурсах можно будет подать апелляцию, если участник не согласен со своими показателями.

В этом учебном году все экзаменационные материалы будут распечатаны сразу в пункте проведения. После испытания все решенные работы отсканируют там же и отправят в региональный центр обработки информации.



Также Хажин отметил, что экзамены пройдут в привычном формате, но с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.

«Давайте нашим выпускникам пожелаем хорошей сдачи, все-таки год для них был сложный – и 2020, и 2021. И перерывы были в образовании, но все-таки очень надеемся, что показатели будут хорошие», – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

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