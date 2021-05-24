В Башкирии более 1300 выпускников отказались от сдачи ЕГЭ

24 май 2021 | 12:37

1302 выпускника школ в Башкирии отказались от сдачи единого государственного экзамена, сообщил региональный министр образования Айбулат Хажин. Об этом чиновник рассказал сегодня, 24 мая, на оперативном совещании в правительстве.







— 1302 выпускника не планируют поступать на обучение в вузы. Для получения аттестата о среднем общем образовании они сдают государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по двум предметам — математике и русскому языку, — сообщил он.



По его словам, всего в экзаменах по программам среднего общего образования планируют принять участие более 19 тысяч человек, из них в форме ЕГЭ — 17 690 человек. Кроме того, как пояснил министр, в 2021 году девятиклассникам для получения аттестата необходимо сдать ОГЭ только по двум обязательным учебным предметам — русскому языку и математике.

Для контроля экзаменов организована работа трех ситуационных центров на 100 рабочих мест, обучено около 300 общественных онлайн-наблюдателей на портале «СМОТРИЕГЭ». Также аккредитованы 1489 общественников.





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