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В России отменили сдачу ЕГЭ по математике базового уровня

В России отменили сдачу ЕГЭ по математике базового уровня

27 май 2021 | 15:56

В 2021 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня проводить не будут. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«ЕГЭ по математике в этом году проводится не будет. Оценка по русскому языку будет влиять на медали», — цитирует Музаева официальный telegram-канал Рособрнадзора «Большая перемена РФ».

«Так как в этом году принято решение, что ЕГЭ сдают только те выпускники, кто планирует поступать в вуз, принято решение, что базовая математика сдаваться не будет. Так как для поступления в вуз требуется экзамен по профильной математике. Экзамен по базовой математике был нужен для получения аттестата», — подчеркнул пресс-секретарь Рособрнадзора Александр Стрига.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии более 1300 выпускников отказались от сдачи ЕГЭ.

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Источник: ura.news

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