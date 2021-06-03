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В УГАТУ цена проживания в общежитиях увеличилась в 4 раза

В УГАТУ цена проживания в общежитиях увеличилась в 4 раза

03 июн 2021 | 09:22

На сайте электронной приемной правительства Башкирии появилось сразу несколько обращений от студентов Уфимского государственного авиационного технического университета. Учащиеся жалуются на увеличение стоимости проживания в общежитиях.

По сообщениям студентов, цены на комнату в некоторых случаях выросли в 4 раза. Студенты рассказывают, что раньше платили по 7 тысяч 500 рублей и 8 тысяч рублей в год, а теперь должны от 15 до 30 тысяч рублей в год. Однако далеко не все могут заплатить такие деньги, а отсутствие жилья делает невозможным продолжение очной учебы. При этом условия в общежитиях, по словам обратившихся, лучше не стали.


«Как были пустые комнаты, нерабочий душ на этаже, отсутствующие стиральные машины в общежитии, так с чего увеличили цену, из-за того, что нас обнесли забором и усложнили всем жизнь? Выражаю негодование от 99% студентов, проживающих в общежитиях, и прошу разобраться в данном вопросе», — написал студент четвертого курса.
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Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
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