В Башкирии ученым не выплачивают зарплату

10:45, 11 июн 2021

По словам его авторов, организация нарушает права сотрудников. Задержки зарплат, изменения условий труда «без документов», отсутствие доплат за переработку, трудности со стимулирующими выплатами — пунктов было много.







В результате проверки все они подтвердились. Инспекторы выяснили, что многие научные сотрудники работают по договорам девяностых годов прошлого века. При этом работники переводились в другие отделы, получали новые должности и так далее. Вот один из случаев. Получив звание заслуженного деятеля науки, одна из сотрудниц может получать повышенный оклад. Однако на деле этого не происходит уже несколько лет. За это и другие нарушения в отношении работодателя возбуждено несколько административных производств.





— Конечно, таких результатов проверки мы не ожидали. Такого попустительства в кадровой работе не встретишь даже в мелких частных фирмах. Но Академия наук республики — крупная государственная организация с большим штатом сотрудников, — отметила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.



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Фото: из архива newsbash.ru