Студенты УГАТУ, по предписанию Роспотребнадзора Башкирии, перешли на дистанционное обучение
13:28, 13 июн 2021
В Башкирии студенты Уфимского государственного вариационного университета, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, перешли к дистанционной форме обучения. Информация об этом была опубликована на сайте вуза.
Сообщается, что преподавателям поручено проводить сессию с применением дистанционных образовательных технологий. Сдавать экзамены удаленно будут все студенты, исключение сделано только для обучающихся в в филиалах УГАТУ в городах Ишимбай и Кумертау.
Переход на дистанционное обучение произошел в рамках исполнения предписания Управления Роспотребнадзора по РБ. Меры направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось о том, что в УГАТУ цена проживания в общежитиях увеличилась в 4 раза.