Студенты УГАТУ, по предписанию Роспотребнадзора Башкирии, перешли на дистанционное обучение

13:28, 13 июн 2021

В Башкирии студенты Уфимского государственного вариационного университета, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, перешли к дистанционной форме обучения. Информация об этом была опубликована на сайте вуза.







Сообщается, что преподавателям поручено проводить сессию с применением дистанционных образовательных технологий. Сдавать экзамены удаленно будут все студенты, исключение сделано только для обучающихся в в филиалах УГАТУ в городах Ишимбай и Кумертау.



Переход на дистанционное обучение произошел в рамках исполнения предписания Управления Роспотребнадзора по РБ. Меры направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что в УГАТУ цена проживания в общежитиях увеличилась в 4 раза.





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