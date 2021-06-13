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Студенты УГАТУ, по предписанию Роспотребнадзора Башкирии, перешли на дистанционное обучение

Студенты УГАТУ, по предписанию Роспотребнадзора Башкирии, перешли на дистанционное обучение

13:28, 13 июн 2021

В Башкирии студенты Уфимского государственного вариационного университета, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, перешли к дистанционной форме обучения. Информация об этом была опубликована на сайте вуза.

Сообщается, что преподавателям поручено проводить сессию с применением дистанционных образовательных технологий. Сдавать экзамены удаленно будут все студенты, исключение сделано только для обучающихся в в филиалах УГАТУ в городах Ишимбай и Кумертау. 

Переход на дистанционное обучение произошел в рамках исполнения предписания Управления Роспотребнадзора по РБ. Меры направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что в УГАТУ цена проживания в общежитиях увеличилась в 4 раза.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
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