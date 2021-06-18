Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

Можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться: ответ Минздрава Башкирии

Можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться: ответ Минздрава Башкирии

09:18, 18 июн 2021

На брифинге о вакцинации обсудили, может ли житель Башкирии самостоятельно выбрать вид вакцины от коронавируса при прививке. На этот вопрос ответил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«Выбор вакцины – это прерогатива врача, который, пообщавшись с пациентом, уточнив анамнез, наличие хронических или сопутствующих заболеваний, предлагает ту или иную вакцину. В настоящий момент в большинстве клиник у врача есть выбор: это три вакцины. Но они не лежат на полочке и не ждут каждого пациента, они быстро расходятся, идет постоянное возобновление. В среднем в неделю мы получаем две партии», – объяснил Забелин.

Глава регионального Минздрава заверил, что такой ситуации, когда вакцина в поликлиниках закончится, не возникнет. Все отслеживается через систему маркировки: последняя партия в 25 тысяч вакцин поступила только вчера.

Ранее в администрации Главы Башкирии рассказали, почему Хабиров не носит медицинскую маску

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: