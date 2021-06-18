Можно ли самостоятельно выбрать, какой вакциной от коронавируса прививаться: ответ Минздрава Башкирии

09:18, 18 июн 2021

На брифинге о вакцинации обсудили, может ли житель Башкирии самостоятельно выбрать вид вакцины от коронавируса при прививке. На этот вопрос ответил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.







«Выбор вакцины – это прерогатива врача, который, пообщавшись с пациентом, уточнив анамнез, наличие хронических или сопутствующих заболеваний, предлагает ту или иную вакцину. В настоящий момент в большинстве клиник у врача есть выбор: это три вакцины. Но они не лежат на полочке и не ждут каждого пациента, они быстро расходятся, идет постоянное возобновление. В среднем в неделю мы получаем две партии», – объяснил Забелин.



Глава регионального Минздрава заверил, что такой ситуации, когда вакцина в поликлиниках закончится, не возникнет. Все отслеживается через систему маркировки: последняя партия в 25 тысяч вакцин поступила только вчера.

Ранее в администрации Главы Башкирии рассказали, почему Хабиров не носит медицинскую маску.





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