Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

Студенты Башкирского педуниверситета перешли на дистанционное обучение

Студенты Башкирского педуниверситета перешли на дистанционное обучение

19:37, 20 июн 2021

Студенты Башкирского педуниверситета будут учиться и сдавать экзамены в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Согласно указу ректора, с 16 июня вуз перешёл на дистанционное обучение. Лекции и сессии будут проводиться в электронном формате. Практика студентов – в традиционной очной форме, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В БашГУ учёба, сдача сессии и защита дипломных работ студентов также проводилась онлайн.

Напомним, с ужесточением антиковидных мер в регионе новые требования возникают к иногородним и иностранным студентам, нуждающимся в общежитии.

По теме:
"Делают непривитых граждан изгоями": Сергей Миронов раскритиковал указ Главы Башкирии 
В России с 1 июля 2021 года начнется диспансеризация для переболевших COVID-19 
Минздрав Башкирии: наличие антител не является противопоказанием к вакцинации 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: