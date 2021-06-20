Студенты Башкирского педуниверситета перешли на дистанционное обучение

19:37, 20 июн 2021

Студенты Башкирского педуниверситета будут учиться и сдавать экзамены в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба вуза.







Согласно указу ректора, с 16 июня вуз перешёл на дистанционное обучение. Лекции и сессии будут проводиться в электронном формате. Практика студентов – в традиционной очной форме, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



В БашГУ учёба, сдача сессии и защита дипломных работ студентов также проводилась онлайн.



Напомним, с ужесточением антиковидных мер в регионе новые требования возникают к иногородним и иностранным студентам, нуждающимся в общежитии.

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