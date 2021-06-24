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В Башкирии результаты ЕГЭ аннулировали у 15 выпускников

В Башкирии результаты ЕГЭ аннулировали у 15 выпускников

12:26, 24 июн 2021

Результаты ЕГЭ у 15 человек были аннулированы в текущем году в Башкирии. Об этом 24 июня сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин в интервью журналистам сетевого издания «Общественная электронная газета».

«У 15 наших выпускников текущего года или выпускников прошлых лет результаты аннулированы», — сообщил он, напомнив, что в 2020 году результаты ЕГЭ были аннулированы у 11 человек из-за того, что они проносили на экзамены либо шпаргалки, либо мобильные телефоны.

Хажин также напомнил, что в 2021 году в Башкирии ЕГЭ сдают свыше 18 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что в России отменили сдачу ЕГЭ по математике базового уровня.

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Источник: regnum.ru

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