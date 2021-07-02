Глава Башкирии Хабиров учредил премию стобалльникам, поступившим в вузы республики

10:57, 02 июл 2021

В Башкирии учреждена единовременная премия стобалльникам, поступившим в вузы республики, в размере 150 тысяч рублей. Указ подписан Главой региона Радием Хабировым и опубликован на официальном портале правовой информации.







Вопрос поощрения стобалльников, которые поступят в высшие учебные заведения РБ, поручил проработать Министерству образования Глава Башкирии Радий Хабиров.



Выплата учреждена в целях привлечения в организации высшего образования на территории Башкортостана выпускников школ, набравших по результатам Единого госэкзамена 100 баллов.



Ежегодная премия начнет выплачиваться с 2021 года стобалльникам, поступившим в вузы республики, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, говорится в документе.

В настоящее время в Башкирии 84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Четверо получили максимально высокий балл сразу на двух экзаменах.





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Фото: из архива newsbash.ru