Глава Башкирии Хабиров учредил премию стобалльникам, поступившим в вузы республики
10:57, 02 июл 2021
В Башкирии учреждена единовременная премия стобалльникам, поступившим в вузы республики, в размере 150 тысяч рублей. Указ подписан Главой региона Радием Хабировым и опубликован на официальном портале правовой информации.
Вопрос поощрения стобалльников, которые поступят в высшие учебные заведения РБ, поручил проработать Министерству образования Глава Башкирии Радий Хабиров.
Выплата учреждена в целях привлечения в организации высшего образования на территории Башкортостана выпускников школ, набравших по результатам Единого госэкзамена 100 баллов.
Ежегодная премия начнет выплачиваться с 2021 года стобалльникам, поступившим в вузы республики, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, говорится в документе.
В настоящее время в Башкирии 84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Четверо получили максимально высокий балл сразу на двух экзаменах.