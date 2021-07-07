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В детсадах Уфы ввели коронавирусные ограничения

В детсадах Уфы ввели коронавирусные ограничения

15:05, 07 июл 2021

В детских садах Уфы снова ужесточают антиковидные меры. В Управлении образования города рассказали, что ограничения уже вступили в силу, сообщает издание Уфа1.

Всем детским садам рекомендовано ужесточить утренний фильтр, не допускать сотрудников с признаками заболевания, запретить массовые мероприятия, контролировать обработку поверхностей, посуды и игрушек, обновить разметку дистанции и информационные стенды. В управлении пояснили, что данные меры вводятся из-за роста числа заболевших и умерших от коронавируса во всех регионах страны.


— Принимаются дополнительные меры, в том числе по ужесточению соблюдения масочного режима и социальной дистанции, а также об ограничении массовых мероприятий в закрытых помещениях и усилении мер по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Рекомендации по активизации антиковидных мероприятий в дошкольных учреждениях даны в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и не превышают требования действующих нормативно-правовых актов республики и города, — прокомментировали в управлении образования Уфы.

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Источник: ufa1.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии Уфа
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