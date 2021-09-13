В Башкирии детей одной из школ оставили на «удаленке»

15:14, 13 сен 2021

В Башкирии дети остались на «удаленке», потому что их школу не успели сдать к началу учебного года. Родители отчаялись и даже пошли просить помощи у главы региона Радия Хабирова. Но чиновники только разводят руками.







Ремонт в лицее №9 города Сибай уже завершен, кабинеты готовы к приему детей, но только их не пускают за парты.

— Я мама учеников 3-го и 10 классов. Как мне, штукатуру-маляру, полноценно донести детям учебный материал? Почти 2 года продолжается вся эта «котовасия». И работать толком не можем, так как заниматься с детьми надо, и нервы на пределе, — говорит Елена Лопатина.

— В ближайшее время, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию системы пожарной сигнализации, занятия возобновятся в обычном режиме. О планируемой дате начала занятий сообщим вам дополнительно, — рассказала Корепанова.

В администрации Сибая нетерпеливых родителей просят еще немного подождать. Как пояснила представитель мэрии Ирина Корепанова, ремонт в лицее № 9 полностью завершен, но подрядная организация пока не предоставила в полном объеме исполнительную документацию, без которой приступить к учебному процессу нельзя.

Но, как говорят родители, этими «завтраками» их кормят уже второй год.

— Почему нельзя собрать родительское собрание и разложить все по полочкам? Скажите нам конкретную дату, и каждый для себя будет решать, терпеть это дальше или переводить детей в другую школу. Почему чтобы добиться ответа мы должны писать на страницу президента??? Кто ответит за «недознания» наших детей?! Бардак и безобразие! — Говорит Анна Тагирова.









В ремонт лицея №9 в Сибае власти Башкирии вложили не один десяток миллионов. Но конкретно ремонтом охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре и видеонаблюдения в здании школы занималось «Башкирское добровольное пожарное общество». Об этом свидетельствует госконтракт. Эта же компания производила работы в огромном количестве бюджетных учреждений — в больницах Белорецка, Уфимском Юридическом Институте МВД России, в гимназии села Месягутово, республиканской детской клинической больницы, таможни и даже МЧС. Всего «БДПО» являлась поставщиком в 196 государственных контрактах на сумму 19 357 629 рублей.





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Фото: МОБУ «Лицей №9» г.Сибай Республики Башкортостан / vk.com