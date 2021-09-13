В Башкирии объявили дополнительный выходной и дистанционку
15:47, 13 сен 2021
На оперативном совещании в правительстве РБ министр науки и образования республики Айбулат Хажин уточнил, что в пятницу, 17 сентября, в школах будут проходить воспитательные мероприятия, проектная деятельность и дистанционное обучение.
В субботу, 18 сентября, — выходной день. В колледжах, где организованы участковые избирательные комиссии, а таких колледжей в республике 45, и в пятницу, и в субботу будет проводиться дистанционное обучение.
По информации Центризбиркома РБ, в республике избирательные комиссии находятся в 1280 школах, гимназиях и лицеях, из них 231 — расположены на территории Уфы.