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В Благовещенском районе Башкирии детей отправили на дистанционку из-за сломанного туалета

В Благовещенском районе Башкирии детей отправили на дистанционку из-за сломанного туалета

16:23, 15 сен 2021

В селе Новонадеждино Благовещенского района учеников местной школы перевели на дистанционное обучение из-за сломанного туалета. О возникшей проблеме рассказал член Совета по правам человека при главе РБ Сергей Жуков.

Родители школьников пожаловались, что не у всех есть возможность постоянного подключения к интернету. Оказывается, в школе не просто закрыт мужской туалет. Часть здания и вовсе провалилась.

Сергей Жуков:

Часть здания, по словам местных жителей, провалилась, и в основном здании появились новые трещины. Полы в некоторых помещениях тоже в плохом состоянии. Как такую школу приняли перед началом года, на данный момент самый первый вопрос. Будут ли это решать, второй.

Администрация района подтвердила факт наличия трещин в учебном учреждении. Однако ситуация под контролем. В школе был организован новый санузел из-за незначительного движения стен, но бетон в новом туалете не высох, поэтому детей отправили домой лишь в понедельник. Уже 14 сентября все учащиеся вернулись в стены школы. Новый туалет, по словам администрации, соответствует всем требованиям санитарных норм.

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Источник: bash.news
Теги: Благовещенский район
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