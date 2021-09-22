В Башкирии школьников 5-8 и 10 классов переводят на дистанционное обучение
10:07, 22 сен 2021
В Башкирии дистанционное обучение будет организовано в отдельных школах 12 районов.
По информации пресс-службы регионального Минобразования, удаленный формат обучения продолжительностью 14 дней вводится с 22-23 сентября для учеников 5, 6, 7, 8, 10 классов в Абзелиловском, Балтачевском, Белебеевском, Белорецком, Бижбулякском, Буздякском, Бурзянском, Гафурийском, Чишминском, Мишкинском, Стерлибашевском и Янаульском районах.
В этот период для льготной категории детей будет организована выдача продуктовых наборов для учеников 5-8 классов и 10 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, в рамках выделенного финансирования.
«Решение о переводе на дистанционное обучение школьников указанных классов и районов принимается муниципальным оперативным штабом по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в каждой школе», — сообщили в ведомстве.