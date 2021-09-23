В ряде школ Башкирии ввели странный запрет

08:23, 23 сен 2021

В некоторых школах Башкирии ввели странный запрет для школьников — теперь учителя контролируют, на чем они приезжают в школу на учебу. О странном нововведении рассказали родители одного из учеников.







«В нашей школе много учеников приезжают в школу на велосипедах. С завтрашнего дня это запрещают. Насколько это законно и как лично вы относитесь к тому, что школьники ездят на велосипедах?», — написал Альберт Гаскаров на странице главы региона.



Ниже автор раскрыл причину запрета — оказалось, что это требование ГИБДД и они запрещают ездить детям до 14 лет по проезжей части. Только вот в деревне нет тротуаров, асфальта и велодорожек и все всегда катаются там, где это возможно.

Теперь Альберт хочет посмотреть, как же школа будет за этим следить, так как они не имеют инструментов для ограничения — только если вызывать сотрудников ГИБДД. выписывать штрафы.





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