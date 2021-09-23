В Минобразования Башкирии прокомментировали переход школьников на дистанционку
10:56, 23 сен 2021
Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин объяснил необходимость перехода на дистанционное обучение в 12 районах. Антиковидные ограничения были введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на местах. Решение было принято на заседании оперативных штабов муниципалитетов на основании информации Роспотребнадзора.
Айбулат Хажин отметил, что вынужденная мера связана с ростом числа заболевших среди детей и педагогов общеобразовательных организаций.
Напомним, с 22 и 23 сентября двухнедельное дистанционное обучение вводится в пятых, шестых, седьмых, восьмых и десятых классах школ в 12 муниципалитетах. Среди них — Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Чишминский, Мишкинский, Стерлибашевский, Янаульский районы. Такой порядок распространяется на 116 общеобразовательных организаций или на 23,5 тысячи человек. Это составляет 4,5 процента от общего числа школьников.
В остальных районах ученики будут учиться в традиционном формате.
По словам Айбулата Хажина, в тех районах, где ребята уйдут на дистанционный режим обучения, глав муниципалитетов предупредили, чтобы они обеспечили детей необходимыми гаджетами.