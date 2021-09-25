В Уфе на дистанционное обучение перевели более 50 школ

11:35, 25 сен 2021

Учеников 51 уфимской школы с понедельника отправят на дистанционное обучение. Об этом решении сообщили в мэрии Уфы накануне, 24 сентября.



Такая мера была принята в связи с увеличением числа заболевших респираторными заболеваниями и коронавирусом среди школьников.







— Удаленный формат обучения вводится с 27 сентября на 14 дней для учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов. На дистанционный формат обучения в Уфе уйдет 51 общеобразовательная организация, — сообщили в мэрии.



Так, в Демском районе на удаленке будут находиться: лицей № 103, лицей № 123, лицей № 161.



В Калининском — 12 учебных заведений: лицеи № 52 и 58; школы № 56, 74, 87, 118, 131, 137, 157; гимназии № 105, 111, 121.



В Кировском: гимназии № 3 и 16, лицей № 5, школа № 18, а также «Башкирская гимназия № 158 имени М. Карима».

В Орджоникидзевском: гимназии № 64, 82, 86; «Инженерный лицей № 83 имени Пинского М. С. УГНТУ»; лицей № 106 «Содружество»; школа № 116.



В Ленинском: центры образования № 10 и 5; гимназия № 39; лицей № 46; школа № 128.



В Октябрьском районе: лицеи № 6, 155; «Физико-математический лицей № 93»; «Башкирский лицей № 136»; школы № 31, 49, 88, 97, 130, 141, 147; гимназия № 47, Татарская гимназия № 84; «Центр образования № 159».



В Советском районе: «Центр образования № 15 им. Сахабутдинова Р.Р.»; «УГБГ № 20 им. Ф.Х. Мустафиной»; «Школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов»; лицеи № 94, 96, 108.









На протяжении этого времени специалисты оперштаба республики продолжат следить за эпидситуацией, и, в случае ее стабилизации, школьники вновь вернутся за парты.



Напомним, что ранее на дистанционный режим обучения отправили учеников в 12 районах республики и 1 муниципалитете.

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