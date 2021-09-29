В Уфе на дистанционное обучение переводят еще 5 школ

10:05, 29 сен 2021

Сегодня, 29 сентября, в администрации Уфы сообщили о переводе на дистанционное обучение еще пяти образовательных учреждений. Речь идет об Аксаковской гимназии № 11, лицеях № 62 и № 160, а также школах № 23, 61.







В онлайн-формате будут получать знания ученики 5, 6, 7, 8 и 10 классов. Дистанционное обучение продлится 2 недели, начиная с 30 сентября.

Напомним, что с 27 сентября удаленный формат обучения вступил в силу в 51 школе, с 29 сентября — еще в 19. Решение о переводе на дистанционный режим принимает городской оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Его сотрудники мониторят ситуацию и вводят ограничения там, где самое большое количество заболевших как среди учеников, так и работников образовательного учреждения.





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