Минпросвещения России обнародовало даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

13:37, 03 окт 2021

Единый государственный экзамен в России пройдет с 21 марта по 2 июля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.







Согласно проекту, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта с экзаменов по географии, литературе, химии, 24 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 28 марта — по математике базового и профильного уровней, 31 марта состоится экзамен по иностранным языкам (письменная часть), истории и физике.



ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) пройдет 1 апреля, по информатике — 4 апреля, по обществознанию и биологии — 7 апреля.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 27 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому состоится 30 и 31 мая, по математике — 2 июня (профильный уровень) и 3 июня (базовый уровень). 6 июня пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по иностранным языкам (письменная часть) и биологии, 16 и 17 июня — по иностранным (устная часть), 20 и 21 июня — по информатике. Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля.



Из соответствующего проекта расписания также следует, что Основной государственный экзамен в 2022 году планируется провести с 21 апреля по 2 июля. Досрочный его период вместе с резервными днями пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля. Также запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября.

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