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В Башкирии наблюдается отрицательная динамика по количеству заболевших COVID-19 среди школьников

В Башкирии наблюдается отрицательная динамика по количеству заболевших COVID-19 среди школьников

12:46, 04 окт 2021

Сегодня, 4 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр образования республики Айбулат Хажин отчитался о результатах перевода школьников Уфы на дистанционное обучение. По его словам, принятые меры позволили снизить динамику заболевания коронавирусом.

«Последние три дня мы наблюдаем впервые с 1 сентября отрицательную динамику по количеству заболевших COVID-19. Поэтому, я считаю, меры принятые своевременно, позволили купировать эту сложную проблемную ситуацию, не вижу необходимости пока переводить на дистант в остальных муниципалитетах и школах», - отметил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров в свою очередь подчеркнул, что необходимости введения дистанционного обучения в других учебных заведениях действительно нет, однако в случае возникновения очагов принимать меры нужно незамедлительно.
Напомним, в Уфе из-за эпидемиологической ситуации с 29 сентября на дистанционный формат обучения перешли 19 школ, а с 30 сентября – еще 5.

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Источник: gorobzor.ru
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