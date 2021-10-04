Стало известно, будут ли в Башкирии переводить все школы на дистант

14:03, 04 окт 2021

В Башкирии не будут переводить всех школьников на дистанционное обучение. Об этом сегодня, 4 октября, во время оперативного совещания в правительстве сообщил министр образования Айбулат Хажин.







Он отметил, что ситуация в образовательных учреждениях непростая.

— В последние три дня мы наблюдаем отрицательную динамику по количеству заболевших COVID-19. Меры приняты своевременно, они позволили купировать вот эту сложную проблемную ситуацию. Не вижу необходимости пока переводить на дистант остальные школы, — сообщил министр.

Глава Роспотребнадзора республики Анна Казак рассказала, что по состоянию на 1 октября 240 школ переведены на карантин.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил следить за ситуацией.

— Как только возникает очаг, немедленно переводите школу на дистанционный режим. Пресекать надо жестко. Дети очень много болеют, — сказал он.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram