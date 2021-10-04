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Стало известно, будут ли в Башкирии переводить все школы на дистант

Стало известно, будут ли в Башкирии переводить все школы на дистант

14:03, 04 окт 2021

В Башкирии не будут переводить всех школьников на дистанционное обучение. Об этом сегодня, 4 октября, во время оперативного совещания в правительстве сообщил министр образования Айбулат Хажин.

Он отметил, что ситуация в образовательных учреждениях непростая.

— В последние три дня мы наблюдаем отрицательную динамику по количеству заболевших COVID-19. Меры приняты своевременно, они позволили купировать вот эту сложную проблемную ситуацию. Не вижу необходимости пока переводить на дистант остальные школы, — сообщил министр.
Глава Роспотребнадзора республики Анна Казак рассказала, что по состоянию на 1 октября 240 школ переведены на карантин.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил следить за ситуацией.

— Как только возникает очаг, немедленно переводите школу на дистанционный режим. Пресекать надо жестко. Дети очень много болеют, — сказал он.

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Источник: ufa1.ru
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