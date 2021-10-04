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В Башкирии молодые сельские учителя получат по 600 тысяч рублей

В Башкирии молодые сельские учителя получат по 600 тысяч рублей

17:57, 04 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ сообщил радостную новость. 5 октября состоится празднование Дня учителя.

В рамках мероприятия состоится награждение учителей, а также выплата в размере 600 тысяч рублей молодым сельским учителям.

Напомним, грант в размере 600 тысяч рублей учредили в июле 2019 года для того, чтобы поддерживать молодых, перспективных сельских педагогов.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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