В Башкирии молодые сельские учителя получат по 600 тысяч рублей

17:57, 04 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ сообщил радостную новость. 5 октября состоится празднование Дня учителя.



В рамках мероприятия состоится награждение учителей, а также выплата в размере 600 тысяч рублей молодым сельским учителям.



Напомним, грант в размере 600 тысяч рублей учредили в июле 2019 года для того, чтобы поддерживать молодых, перспективных сельских педагогов.



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Фото: из архива newsbash.ru