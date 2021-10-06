Стало известно, когда в Башкирии школьники перейдут на очное обучение
13:57, 06 окт 2021
В Башкирии школы возвращаются к очному режиму обучения с 12 октября. Как сообщили в министерстве образования и науки РБ, 12 районов уже вернулись к традиционному формату обучения. Школы еще трех муниципалитетов начнут учиться очно с 12 октября.
Такое решение принято на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики, который возглавляет Глава РБ Радий Хабиров.
Напомним, удаленный формат обучения был введен с 27 сентября на 14 дней для учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов в ряде школ региона в связи с напряженной обстановкой по заболеваемости коронавирусом.