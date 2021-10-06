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Стало известно, когда в Башкирии школьники перейдут на очное обучение

Стало известно, когда в Башкирии школьники перейдут на очное обучение

13:57, 06 окт 2021

В Башкирии школы возвращаются к очному режиму обучения с 12 октября. Как сообщили в министерстве образования и науки РБ, 12 районов уже вернулись к традиционному формату обучения. Школы еще трех муниципалитетов начнут учиться очно с 12 октября.

Такое решение принято на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики, который возглавляет Глава РБ Радий Хабиров.

Напомним, удаленный формат обучения был введен с 27 сентября на 14 дней для учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов в ряде школ региона в связи с напряженной обстановкой по заболеваемости коронавирусом.

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Источник: i-gazeta.com
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