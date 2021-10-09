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В Салаватском районе Башкирии открылась новая школа

В Салаватском районе Башкирии открылась новая школа

11:51, 09 окт 2021

В Башкирии на территории Салаватского района открылась новая школа, совмещенная с детским садом. Образовательное учреждение в селе Лаклы было построено в рамках реализации нацпроекта «Демография» и Республиканской адресной инвестиционной программы.

Школа сможет принять 80 детей, детски сад – 40. Само здание, сообщает Минобразования РБ, состоит из трех блоков. Общая их площадь равна около 4 000 квадратных метров. Основные учебные помещения расположились в центральном блоке на двух этажах. Прикреплен к нему двухэтажный блок со столовой и административными помещениями. Еще один блок отведен под спортзал и раздевалки.

Возле школы уложен новый асфальт, возведено спортивное оборудование, игровой, установлены малые архитектурные формы. В помещениях – современное оборудование, которое также предусмотрено для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Источник: bash.news
Теги: Салаватский район образование
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