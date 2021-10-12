В Минобрнауки разработали план действий при стрельбе в школах

15:28, 12 окт 2021

Минобрнауки России вместе с научным и экспертным сообществом в области безопасности подготовило инструкцию о том, что делать случае вооруженного нападения на образовательное учреждение. В частности, рекомендуется укрыться в ближайшей аудитории и лечь на пол. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.







Сигналом о нападении станут звуки выстрелов, крики людей, а также вид вооруженных людей за окном или в помещении. Узнав о возможной опасности, нужно скрыться в ближайшем помещении, в котором можно запереться. «Если вы в кабинете или аудитории, заприте двери и забаррикадируйтесь — для этого можно использовать стулья, парты и другие подручные средства», — пишет Минобрнауки в инструкции.

По возможности следует отойти от дверей и окон, лечь на пол. После этого нужно набрать номер 112 и сообщить об угрозе. Не лишним будет проинформировать своих близких через смс или звонок, при этом говорить надо тихо. Увидев сотрудников правоохранительных органов, нужно держать руки на виду, не делать резких движений и слушать их дальнейшие указания.





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