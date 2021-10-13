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В Башкирии распространились слухи о переносе осенних каникул в школах - комментарий Минобразования

В Башкирии распространились слухи о переносе осенних каникул в школах - комментарий Минобразования

14:57, 13 окт 2021

Министерство образования и науки Башкирии прокомментировало информацию о якобы переносе осенних каникул в школах. Ведомство опровергло слухи.

Дети будут отдыхать, согласно «Рекомендуемому календарю учителя», с 29 октября. Каникулы продлятся 7 дней. В списке исключения находятся те школы, где учатся семестрами или триместрами. Там каникулы не совпадают с другими образовательными учреждениями.


— В социальных сетях и в мессенджарах распространяют информацию о переносе осенних каникул. Министерство образования и науки РБ сообщает, что данная информация не соответствует действительности, каникулы запланированы по календарному учебному графику. Периодичность учебного и каникулярного времени отражается в школьном годовом календарном учебном графике. Исключение составят школы, которые работают в режиме триместров/семестров, — пояснили в ведомстве.
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Источник: proural.info
Теги: образование
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