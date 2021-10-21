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Стало известно, когда в Башкирии школьники уйдут на осенние каникулы

Стало известно, когда в Башкирии школьники уйдут на осенние каникулы

09:01, 21 окт 2021

В Башкирии школьники уйдут на каникулы с 29 октября, сообщили в Министерстве образования и науки РБ. Вопрос о досрочном введении каникул в школах региона не рассматривается.

Вчера Оперштаб РБ принял решение не вводить дополнительные нерабочие дни, кроме периода с 30 октября по 7 ноября.

Следовательно, и школьники Башкирии уйдут на каникулы по календарному учебному графику, прокомментировали в министерстве.

По информации Министерства образования и науки РБ, в республике на дистанционной форме обучения по карантину COVID-19 находится 242 класса — 5048 школьников. Полностью закрытых школ на карантин по коронавирусу нет.

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Источник: i-gazeta.com
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