В России школьников после каникул не планируют переводить на дистанционку

16:25, 25 окт 2021

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сегодня, 25 октября, заявил, что школьников не планируют после каникул переводить на дистанционное обучение. Информацию об этом сообщили РИА Новости.







«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами», - сказал Кравцов.



Министр просвещения дополнительно отметил, что срок каникул для школьников также не увеличится. Он пояснил, что в министерстве не видят необходимости изменять учебные планы.

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