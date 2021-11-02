В Башкирии установили средний размер платы за детсад на 2022 год
11:35, 02 ноя 2021
Средний размер родительской платы за детсад в 2022 году составит 1819,13 руб. Соответствующий приказ главы минобрнауки Башкирии опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В сравнении с этим годом сумма увеличится на 69,97 руб. Документ вступает в силу 1 января 2022 года.
Показатель устанавливается для расчета компенсации родительской платы. На одного ребенка она составляет 20 %, на двоих – 50 %, на троих и более – 70%.
Источник:
ufa.aif.ru
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