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В Башкирии установили средний размер платы за детсад на 2022 год

В Башкирии установили средний размер платы за детсад на 2022 год

11:35, 02 ноя 2021

Средний размер родительской платы за детсад в 2022 году составит 1819,13 руб. Соответствующий приказ главы минобрнауки Башкирии опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В сравнении с этим годом сумма увеличится на 69,97 руб. Документ вступает в силу 1 января 2022 года.

Показатель устанавливается для расчета компенсации родительской платы. На одного ребенка она составляет 20 %, на двоих – 50 %, на троих и более – 70%.

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Источник: ufa.aif.ru
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