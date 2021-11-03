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В России продлили запрет на массовые мероприятия в школах

В России продлили запрет на массовые мероприятия в школах

19:43, 03 ноя 2021

Роспотребнадзор продлил до января 2024 года действие в школах коронавирусных санитарных правил. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Прежняя версия документа устанавливала их до 1 января 2022 года.

Еще минимум два года в образовательных организациях не будет массовых мероприятий, в которых принимают участие несколько классов или групп. Школьники так же будут учиться в своих кабинетах — за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, куда будут приходить учителя. Расписание занятий и перемен по-прежнему будут составлять так, чтобы дети как можно меньше пересекались: то есть у разных классов перемены будут в разное время.

Детских садов санитарные правила тоже касаются: группы должны ходить на прогулку по отдельности, а игрушки нужно дезинфицировать ежедневно. В интернатах должны круглосуточно находиться медики, посещения детей запрещены — на территории могут находиться только «лица, связанные с деятельностью организации».

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Источник: ufa1.ru
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