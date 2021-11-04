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В Башкирии студенты колледжей перейдут на дистанционку

В Башкирии студенты колледжей перейдут на дистанционку

17:59, 04 ноя 2021

Стало известно о переходе колледжей в Башкирии на дистанционную форму обучения.

Новостью поделился телеграм-канал близкий к республиканской власти. Он сообщил, что ссузы перейдут на «дистанционное» обучение минимум до 13 ноября.

Что касается школьников, то ранее в Министерстве образования и науки РБ сообщили, что продление осенних каникул в республике не планируется. К учебным занятиям школьники приступят с 8 ноября.

Также наше издание ранее информировало о том, что в отличие от других российских регионов в республике не планируется продление нерабочих дней. Об этом сообщила пресс-служба Главы Башкирии. Тем временем, в пяти субъектах РФ принято решение продлить нерабочие дни после 7 ноября. Среди них — Новгородская, Томская, Челябинская, Курская и Брянская области.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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