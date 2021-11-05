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В Башкирии продлили школьные каникулы

В Башкирии продлили школьные каникулы

14:58, 05 ноя 2021

Школьные каникулы в Республике Башкортостан продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ранее предполагалось, что школьники вернутся к учебе 8 ноября. Теперь они проведут в бесконтактном режиме в целом две недели.

С 8 ноября детские сады республики продолжат работу в штатном режиме.

Учреждения дополнительного образования, колледжи Республики Башкортостан и вузы, расположенные на территории РБ начнут обучение с 8 ноября, но только в дистанционном формате.

В прошлом году, когда ситуация была относительно легче, школьники отдыхали три недели и после уже наверстали.

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Источник: gtrk.tv
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