В Башкирии продлили школьные каникулы
14:58, 05 ноя 2021
Школьные каникулы в Республике Башкортостан продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Напомним, что ранее предполагалось, что школьники вернутся к учебе 8 ноября. Теперь они проведут в бесконтактном режиме в целом две недели.
С 8 ноября детские сады республики продолжат работу в штатном режиме.
Учреждения дополнительного образования, колледжи Республики Башкортостан и вузы, расположенные на территории РБ начнут обучение с 8 ноября, но только в дистанционном формате.
В прошлом году, когда ситуация была относительно легче, школьники отдыхали три недели и после уже наверстали.
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Источник:
gtrk.tv
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