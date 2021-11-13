Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

В Башкирии студенты возмутились наплевательским к ним отношением властей

В Башкирии студенты возмутились наплевательским к ним отношением властей

10:30, 13 ноя 2021

Студенты, обучающиеся в уфимских вузах, возмутились ситуацией с карантином и его резким окончанием на пике пандемии и ежедневной заболеваемости, которая бьет рекорды за рекордом.

«Почему студентов БГАУ снова выпускают на очную форму обучения? Зачем нужны были эти две недели карантина? Для того, чтобы студенты разъехались по своим городам и снова собрались в одном месте? Причем в общежитиях вынуждали уезжать домой.

Понимаю, что может это и наплевательское отношение, но у студентов есть пожилые родители, родственники, которые в первую очередь в зоне риска, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Логики никакой, извините.

Это касается не только БГАУ, но и других учебных заведений Башкортостана. Многие вузы России продолжают дистанционное обучение, хоть и не возглавляют топ список по заражениям. Башкортостан находится в топ 10 по количеству заражений в день, и цифры растут.

Курс, направление и группу свою писать не буду, так как уже были подобные случаи, студентов вызывали на ковер и угрожали чуть ли не отчислением за подобные выходки», — возмутилась на странице главы Алина Фаррахова.

Читайте также:

Депутат Госдумы заявил, что введение QR-кодов нарушает нормы Конституции России
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: