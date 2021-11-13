В Башкирии студенты возмутились наплевательским к ним отношением властей

10:30, 13 ноя 2021

Студенты, обучающиеся в уфимских вузах, возмутились ситуацией с карантином и его резким окончанием на пике пандемии и ежедневной заболеваемости, которая бьет рекорды за рекордом.







«Почему студентов БГАУ снова выпускают на очную форму обучения? Зачем нужны были эти две недели карантина? Для того, чтобы студенты разъехались по своим городам и снова собрались в одном месте? Причем в общежитиях вынуждали уезжать домой.



Понимаю, что может это и наплевательское отношение, но у студентов есть пожилые родители, родственники, которые в первую очередь в зоне риска, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Логики никакой, извините.

Это касается не только БГАУ, но и других учебных заведений Башкортостана. Многие вузы России продолжают дистанционное обучение, хоть и не возглавляют топ список по заражениям. Башкортостан находится в топ 10 по количеству заражений в день, и цифры растут.



Курс, направление и группу свою писать не буду, так как уже были подобные случаи, студентов вызывали на ковер и угрожали чуть ли не отчислением за подобные выходки», — возмутилась на странице главы Алина Фаррахова.

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