Одиннадцатиклассник из Башкирии выиграл «золото» международной олимпиады по физике

11:32, 13 ноя 2021

Награду ученик уфимского инженерного лицея №83 им. М.С.Пинского УГНТУ Алексей Санинон завоевал в составе сборной России в Узбекистане, опередив соперников из 19 стран мира.







«Интеллектуальные соревнования состояли из двух туров. Первый прошел в форме письменной работы. Задания участникам необходимо было выполнить за три часа. Во втором туре ребята выполняли практические (лабораторные) работы», - сообщили в пресс-службе столичной администрации.

В итоге россияне завоевали четыре золотые медали и одну серебряную.



Отметим, что медаль международной олимпиады – очередная в копилке личных побед Алексея Санина. В прошлом учебном году юноша стал призером Всероссийской олимпиады школьников по двум дисциплинам - экономике и физике.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Моя Уфа