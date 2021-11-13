Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Образование в Башкирии »

Одиннадцатиклассник из Башкирии выиграл «золото» международной олимпиады по физике

Одиннадцатиклассник из Башкирии выиграл «золото» международной олимпиады по физике

11:32, 13 ноя 2021

Награду ученик уфимского инженерного лицея №83 им. М.С.Пинского УГНТУ Алексей Санинон завоевал в составе сборной России в Узбекистане, опередив соперников из 19 стран мира.

«Интеллектуальные соревнования состояли из двух туров. Первый прошел в форме письменной работы. Задания участникам необходимо было выполнить за три часа. Во втором туре ребята выполняли практические (лабораторные) работы», - сообщили в пресс-службе столичной администрации.

В итоге россияне завоевали четыре золотые медали и одну серебряную.

Отметим, что медаль международной олимпиады – очередная в копилке личных побед Алексея Санина. В прошлом учебном году юноша стал призером Всероссийской олимпиады школьников по двум дисциплинам - экономике и физике.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Моя Уфа
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: