Школьники Башкирии с 15 ноября вернутся к очному обучению

19:00, 13 ноя 2021

Уже в понедельник в Башкирии возобновится очное обучение. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в пресс-службе республиканского Минобразования.







— С 15 ноября все школы и учреждения дополнительного образования начинают обучение в штатном режиме — очно с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. К традиционному формату обучения вернутся также колледжи и вузы. Переход на дистанционный формат обучения не планируется, — дополнили в ведомстве.



Напомним, ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить осенние каникулы с 8 по 14 ноября. Тем временем детские сады начали свою работу в штатном режиме еще 8 ноября.

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