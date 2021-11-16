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ЕГЭ в 2022 году ждут масштабные изменения

ЕГЭ в 2022 году ждут масштабные изменения

18:57, 16 ноя 2021

С 2022 года в системе Единого государственного экзамена произойдут изменения, они коснутся ряда предметов. Школьники по-новому будут решать задания по математике, физике, химии, русскому, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам. Туда включены новые задания — решение задач, развернутые объяснения и аргументации, а также изменена шкала баллов. Документ об этом опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.

«В работу по русскому языку внесены следующие изменения. Из части 1 исключено задание, проверяющее умение сжато передавать главную мысль текста. Вместо него включено задание, проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста. Уточнены нормы оценивания сочинения объемом от 70 до 150 слов. 5. Изменен первичный балл за выполнение работы с 59 до 58», — говорится в тексте.

В работах по математике (базовый уровень) удалено задание 2 по умениям выполнять вычисления и преобразования. Добавлены задание 5 (умение выполнять действия с геометрическими фигурами) и 20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие математические модели. Число заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный балл теперь — 21.

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В математике (профильный уровень) удалены три задания и добавлены еще два — умение выполнять действия с функциями и моделировать ситуации на языке теории вероятностей и статистики. Максимальный балл за выполнение задания повышенного уровня — действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами стал равен 3, умение использовать знания в практической деятельности стал равен 2. 4. Максимальный балл за выполнение всей работы стал равным 31.

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Источник: ura.news
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