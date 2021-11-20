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В Минпросвещения рассказали, будут ли вводиться QR-коды в школах

В Минпросвещения рассказали, будут ли вводиться QR-коды в школах

10:53, 20 ноя 2021

В Министерстве просвещения сообщили, обязательно ли наличие QR-кодов для школьников и учителей. Об этом рассказали в РИА Новости, ссылаясь на слова руководителя ведомства Сергея Кравцова.

В настоящее время, как рассказал глава министерства, введение данных мер не обсуждается. Кравцов при этом подчеркнул, что вакцинопрофилактика от коронавирусной инфекции детей и подростков – вопрос для докторов и Министерства здравоохранения. Но возможность недопуска непривитых от инфекции учащихся в школу на данный момент не рассматривается.


Отметим, что 12 ноября правительство РФ представило на рассмотрение в Государственную Думу два проекта закона об использовании QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции при посещении общественных мест, включая проезд на жд- и авиатранспорте.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: вакцинация Коронавирус в Башкирии образование
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